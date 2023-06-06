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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 20 серія дивитись онлайн від 06.06.2023

Серіал Я зрікаюсь 20 серія від 06.06.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 20 серія вже на сайті СТБ
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Серія 20 | 06.06.2023 | Сезон 1

У серіалі Я зрікаюсь 20 серія від 06.06.2023 чоловік Людмили, який нарешті прийшов до тями і благає дружину відмовитись від бізнесу Кліма.

Люда стоїть на своєму – вона очолить імперію батька, інакше його конкуренти вбʼють всю їхню родину у серіалі Я зрікаюсь 2023. Про плани сестри нічого не знає її брат Влад, тож як він відреагує, коли дізнається про наміри Людмили?

На детективів Особливого відділу також чекає розслідування вбивства 35-річної Гали Рогової – керівниці балету «Dancing Queen». Жінка була коханкою політика і шантажувала його спільними фотокартками, щоб вимагати гроші. Тож чи міг депутат отруїти коханку? Дізнаєтеся у серіалі Я зрікаюсь 20 серія від 06.06.2023.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 19 серія від 06.06.2023

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