Серія 20 | 06.06.2023 | Сезон 1

У серіалі Я зрікаюсь 20 серія від 06.06.2023 чоловік Людмили, який нарешті прийшов до тями і благає дружину відмовитись від бізнесу Кліма.

Люда стоїть на своєму – вона очолить імперію батька, інакше його конкуренти вбʼють всю їхню родину у серіалі Я зрікаюсь 2023. Про плани сестри нічого не знає її брат Влад, тож як він відреагує, коли дізнається про наміри Людмили?

На детективів Особливого відділу також чекає розслідування вбивства 35-річної Гали Рогової – керівниці балету «Dancing Queen». Жінка була коханкою політика і шантажувала його спільними фотокартками, щоб вимагати гроші. Тож чи міг депутат отруїти коханку? Дізнаєтеся у серіалі Я зрікаюсь 20 серія від 06.06.2023.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 19 серія від 06.06.2023