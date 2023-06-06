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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 19 серія дивитись онлайн від 06.06.2023

Серіал Я зрікаюсь 19 серія від 06.06.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 19 серія вже на сайті СТБ
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Серія 19 | 06.06.2023 | Сезон 1

З поверненням у гостросюжетний серіал Я зрікаюсь 19 серія від 06.06.2023 на сайті СТБ

Людмила, сестра Влада Романенка, хоче найскоріше знайти винних у смерті батька, а також тих, хто зробив її чоловіка інвалідом. Жінка поринає у світ криміналу, і їй доведеться самотужки боротися з бандитами, які бажають отримати імперію Кліма в серіалі Я зрікаюсь 2023.

Влад і його колеги починають розслідування моторошного вбивства Даші Полозової – молодої психологині, яка працювала в центрі допомоги наркозалежним. Дівчину згвалтували, задушили та зарізали ножем у власній квартирі. А на дзеркалі злочинець залишив напис кровʼю своєї жертви – «Angel». Хто це міг зробити? Чи повʼязано це якось з її роботою? Подробиці в серіалі Я зрікаюсь 19 серія від 06.06.2023.

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