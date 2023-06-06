Серия 19 | 06.06.2023 | Сезон 1

С возвращением в остросюжетный сериал Я зрікаюсь 19 серия от 06.06.2023 на сайте СТБ.

Людмила, сестра Влада Романенко, хочет скорее найти виновных в смерти отца, а также тех, кто сделал ее мужа инвалидом. Женщина погружается в мир криминала, и ей придется самостоятельно бороться с бандитами, желающими получить империю Клима в сериале Я зрікаюсь 2023.

Влад и его коллеги начинают расследование жуткого убийства Даши Полозовой – молодой психолога, работавшей в центре помощи наркозависимым. Девушку изнасиловали, задушили и зарезали ножом в собственной квартире. А на зеркале преступник оставил надпись кровью своей жертвы – «Angel». Кто мог это сделать? Связано ли это как-нибудь с ее работой? Подробности в сериале Я зрікаюсь 19 серия от 06.06.2023.

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