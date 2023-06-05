Серия 18 | 05.06.2023 | Сезон 1

Продолжение сериала Я зрікаюсь 18 серия от 05.06.2023 смотрите прямо сейчас на сайте СТБ. Влад начинает расследование гибели своего отца и покушение на убийство Алексея, а сестра Романенко Людмила пытается удержать империю Клима.

У Особого отдела тоже хватает работы. Надо браться за дело о похищении 4-летней Евы Ломовой, которую неизвестный забрал прямо из детского сада. Мама Евы Екатерина уверена, что это сделал ее бывший муж Игорь, но у полковника Воронца есть своя версия в сериале Я зрікаюсь 2023.

Игорь Ломов проходил свидетелем по делу против Давида Авакяна – босса армянской мафии. Именно благодаря показаниям Игоря правосудию удалось посадить Давида за решетку, так что Еву возможно похитили люди Авакяна. Подробности этого дела смотрите в сериале Я зрікаюсь 18 серия от 05.06.2023.

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