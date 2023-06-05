Серия 17 | 05.06.2023 | Сезон 1

Приветствуем вас в продолжении детективного сериала об украинском Шерлоке Я зрікаюсь 17 серия от 05.06.2023 на сайте СТБ.

Алексей в реанимации. А все потому, что кто-то у дома его семьи заложил противопехотную мину. На ней мог подорваться кто-угодно из его семьи, даже малолетний сын Максим. Согласно выводам врачей муж Людмилы будет жить, однако, скорее всего, никогда не сможет ходить в сериале Я зрікаюсь 2023.

Влад Романенко хоть и шокирован новостью о родственнике, службу не оставляет. И вместе с коллегами начинает расследование убийства блогерши с полумиллионной аудиторией, которую лишили жизни в собственной квартире. Подробности расследования смотрите в сериале Я зрікаюсь 17 серия от 05.06.2023.

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