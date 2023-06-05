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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 17 серія дивитись онлайн від 05.06.2023

Серіал Я зрікаюсь 17 серія від 05.06.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 17 серія вже на сайті СТБ
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Серія 17 | 05.06.2023 | Сезон 1

Вітаємо вас у продовженні детективного серіалу про українського Шерлока Я зрікаюсь 17 серія від 05.06.2023 на сайті СТБ.

Олексій в реанімації. А все через те, що хтось біля будинку його родини заклав протипіхотну міну. На ній міг підірватися будь хто з його родини, навіть малолітний син Максим. Згідно з висновками лікарів чоловік Людмили буде жити, однак скоріше за все ніколи не зможе ходити в серіалі Я зрікаюся 2023.

Влад Романенко хоч і шокований новиною про родича, службу не полишає. І разом з колегами починає розслідування вбивства блогерки з півмільйонною аудиторією, яку позбавили життя у власній квартирі. Подробиці розслідування дивіться в серіалі Я зрікаюсь 17 серія від 05.06.2023.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 16 серія від 01.06.2023

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