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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 16 серія дивитись онлайн від 01.06.2023

Серіал Я зрікаюсь 16 серія від 01.06.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 16 серія вже на сайті СТБ
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Серія 16 | 01.06.2023 | Сезон 1

Ви дивитесь серіал Я зрікаюсь 16 серія від 01.06.2023 – детективну драму, в якій Влад Романенко дізнається про загибель свого батька Кліма.

Влад ненавидів тата за його бандитське життя і ще більше – за вбивство батьків його дівчини Саші, свідком якого він став у підлітковому віці. Проте навіть попри це, Романенко важко переживає втрату батька, якого він колись любив у серіалі Я зрікаюсь 2023 на СТБ.

Головний герой вирішує не поринати у своє горе, а скоріше взятися за роботу. До того ж розслідування на Особливий відділ чекає не просте. З власної квартири викрадено двох дівчат 11 та 17 років, які є доньками колишнього поліцейського. Пошуки дівчат, а також імена тих, хто замовив Кліма, ви побачите в серіалі Я зрікаюсь 16 серія від 01.06.2023.

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