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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 15 серія дивитись онлайн від 01.06.2023

Серіал Я зрікаюсь 15 серія від 01.06.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 15 серія вже на сайті СТБ
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Серія 15 | 01.06.2023 | Сезон 1

Це детективний серіал Я зрікаюсь 15 серія від 01.06.2023 – історія геніального слідчого Влада Романенка, який працює в Особливому відділі поліції і одночасно є сином відомого кримінального авторитета.

Приховувати свої почуття від Саші у Влада не вдалося. Він усвідомив, що може втратити її, і тому відпускати від себе більше не планує. До того ж Влад впевнений – чим ближче буде Саша до нього, тим більше шансів, що він зможе захистити дівчину від неприємностей у серіалі Я зрікаюсь 2023.

Разом вони починають розслідування вбивства чиновника-казнокрада Костянтина Ольжича, який напередодні своєї смерті втік з-під домашнього арешту. У злочині зізналася його дружина, але в Особливому відділі впевнені, що жінка цього не робила. Тож хто вбив чиновника? Дивіться в серіалі Я зрікаюсь 15 серія від 01.06.2023.

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