Серия 15 | 01.06.2023 | Сезон 1

Это детективный сериал Я зрікаюсь 15 серия от 01.06.2023 – история гениального следователя Влада Романенко, работающего в Особом отделе полиции и одновременно являющегося сыном известного криминального авторитета.

Скрывать свои чувства от Саши у Влада не получилось. Он осознал, что может потерять ее, и потому отпускать от себя больше не планирует. К тому же Влад уверен – чем ближе будет Саша к нему, тем больше шансов, что он сможет защитить девушку от неприятностей в сериале Я зрікаюсь 2023.

Вместе они начинают расследование убийства чиновника-казнокрада Константина Ольжича, который накануне своей смерти сбежал из-под домашнего ареста. В преступлении призналась его жена, но в Особом отделе уверены, что женщина этого не делала. Так кто же убил чиновника? Смотрите в сериале Я зрікаюсь 15 серия от 01.06.2023.

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