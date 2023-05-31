Серия 14 | 31.05.2023 | Сезон 1

Приветствуем вас в детективном сериале Я зрікаюсь 14 серия от 31.05.2023, в котором рассказывается история Влада Романенко – талантливого детектива и сына криминального авторитета.

Кладоискатели находят в лесу тело мужчины – бизнесмена Леонида Березы, пропавшего полгода назад. Мужчина был виновен в гибели более ста человек, ведь мост, который ремонтировала его строительная компания, обрушился в сериале Я зрікаюсь 2023.

Влад и Саша отправились сообщить страшную новость о смерти Леонида его жене. Однако женщина была крайне удивлена тем фактом, что ее муж был убит еще шесть месяцев назад. Но почему ее удивило именно это, а не факт убийства? В сериале Я зрікаюсь 14 серия от 31.05.2023 тандем Саши и Влада снова продемонстрирует чудеса дедукции.

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