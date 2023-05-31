Серия 13 | 31.05.2023 | Сезон 1

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Влад Романенко продолжает искать компромат на своего отца Клима, чем подвергает опасности не только себя, но и некоторых сотрудников. Присоединиться к расследованию хочет и Саша, однако полковник Воронец запрещает девушке хоть как-то приближаться к этому делу. Послушается ли она его? Смотрите в сериале Я зрікаюсь 2023.

Особому отделу придется искать убийцу дочери известного художника Бориса Немина Ники. Преступник представил все как самоубийство, но детективы не могут найти повода для убийства. Кому могла быть на руку смерть Ники? Смотрите в сериале Я зрікаюсь 13 серии от 31.05.2023.

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