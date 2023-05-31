Серія 13 | 31.05.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн серіал Я зрікаюсь 13 серія – детективна новинка вже чекає на вас на сайті СТБ.

Влад Романенко продовжує шукати компромат на свого батька Кліма, чим наражає на небезпеку не тільки себе, а й деяких співробітників. Доєднатися до розслідування хоче й Саша, проте полковник Воронець забороняє дівчині хоч якось наближатися до цієї справи. Чи послухається вона його? Дивіться в серіалі Я зрікаюсь 2023.

Особливому відділу доведеться шукати вбивцю доньки відомого художника Бориса Нєміна Ніки. Злочинець представив все як самогубство, але детективи не можуть знайти мотиву для вбивства. Кому могла бути на руку смерть Ніки? Дивіться в серіалі Я зрікаюсь 13 серія від 31.05.2023.

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