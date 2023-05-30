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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 12 серія дивитись онлайн від 30.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 12 серія від 30.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 12 серія вже на сайті СТБ
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Серія 12 | 30.05.2023 | Сезон 1

Ви дивитесь детективний серіал Я зрікаюсь 12 серія від 30.05.2023 на сайті СТБ.

Особливий відділ полковника Сергія Сергійовича Воронця починає розслідування вбивства підлітка. В ліцеї інформаційних технологій отруївся староста та відмінник Євген Дідковський і детективи припускають, що у хлопця сталося передозування наркотиками.

Особливий відділ береться за цю справу, адже Женя – син керівника департаменту по боротьбі з наркотиками. І якщо підтвердиться, що хлопець отруївся саме забороненими речовинами, то його батько піде у відставку. Тому розслідування цієї справи можна доручити тільки справжнім професіоналам у серіалі Я зрікаюсь 12 серія від 30.05.2023.

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