Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 12 серия смотреть онлайн от 30.05.2023

Сериал Я зрікаюсь 12 серия от 30.05.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Я зрікаюсь 12 серия уже на сайте СТБ
Смотрите также
Я зрікаюсь: 12 серия смотреть онлайн от 30.05.2023
Я зрікаюсь

Сериал Я зрікаюсь: 11 серия смотреть онлайн от 30.05.2023

 Я зрікаюсь: 12 серия смотреть онлайн от 30.05.2023
Я зрікаюсь

Сериал Я зрікаюсь: 10 серия смотреть онлайн от 29.05.2023

 Я зрікаюсь: 12 серия смотреть онлайн от 30.05.2023
Я зрікаюсь

Сериал Я зрікаюсь: 9 серия смотреть онлайн от 29.05.2023

 Я зрікаюсь: 12 серия смотреть онлайн от 30.05.2023
Я зрікаюсь

Сериал Я зрікаюсь: 8 серия смотреть онлайн от 25.05.2023
Я зрікаюсь Серия 12 Сериал Я зрікаюсь: 12 серия смотреть онлайн от 30.05.2023
Серия 12 | 30.05.2023 | Сезон 1

Вы смотрите детективный сериал Я зрікаюсь 12 серии от 30.05.2023 на сайте СТБ.

Особый отдел полковника Сергея Сергеевича Воронца начинает расследование убийства подростка. В лицее информационных технологий отравился староста и отличник Евгений Дидковский и детективы предполагают, что у парня произошла передозировка наркотиками.

Особый отдел берется за это дело, ведь Женя – сын руководителя департамента по борьбе с наркотиками. И если подтвердится, что парень отравился именно запрещенными веществами, его отец уйдет в отставку. Поэтому расследование этого дела можно поручить только настоящим профессионалам в сериале Я зрікаюсь 12 серия от 30.05.2023.

Смотрите онлайн: сериал Я зрікаюсь 11 серия от 30.05.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить