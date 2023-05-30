Серия 12 | 30.05.2023 | Сезон 1

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Особый отдел полковника Сергея Сергеевича Воронца начинает расследование убийства подростка. В лицее информационных технологий отравился староста и отличник Евгений Дидковский и детективы предполагают, что у парня произошла передозировка наркотиками.

Особый отдел берется за это дело, ведь Женя – сын руководителя департамента по борьбе с наркотиками. И если подтвердится, что парень отравился именно запрещенными веществами, его отец уйдет в отставку. Поэтому расследование этого дела можно поручить только настоящим профессионалам в сериале Я зрікаюсь 12 серия от 30.05.2023.

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