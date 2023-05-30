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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 11 серия смотреть онлайн от 30.05.2023

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Серия 11 | 30.05.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн детективный сериал Я зрікаюсь 11 серия от 30.05.2023, в которой Влад Романенко и полковник Воронец начинают изучать содержимое телефона Клима. Что они найдут в переписках криминального авторитета? Смотрите прямо сейчас в 11 серии Я зрікаюсь.

Одновременно с этим Особому отделу следует расследовать убийство бизнесмена Юрия Нифедова, убитого во время утренней пробежки. Юрий не просто бизнесмен, он еще и советник мэра по экономическим вопросам и курирует масштабную программу по строительству мусороперерабатывающих комплексов.

Связана ли его гибель именно с его ролью в мэрии? Узнает ли наконец Саша страшную правду об убийстве ее родителей? Все это не пропустите в сериале Я зрікаюсь 11 серия от 30.05.2023 на сайте СТБ.

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