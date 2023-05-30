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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 11 серія дивитись онлайн від 30.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 11 серія від 30.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 11 серія вже на сайті СТБ
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Серія 11 | 30.05.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн детективний серіал Я зрікаюсь 11 серія від 30.05.2023, в якій Влад Романенко і полковник Воронець починають вивчати зміст телефону Кліма. Що вони знайдуть в листуваннях кримінального авторитета? Дивіться просто зараз в 11 серії Я зрікаюсь.

Одночасно з цим Особливому відділу треба розслідувати вбивство бізнесмена Юрія Ніфьодова, якого вбили під час ранкової пробіжки. Юрій не просто бізнесмен, він ще й радник мера з економічних питань і курирує масштабну програму з будівництва сміттєпереробних комплексів. 

Чи повʼязана його загибель саме з його роллю в мерії? Та чи дізнається нарешті Саша страшну правду про вбивство її батьків? Все це не пропустіть у серіалі Я зрікаюсь 11 серія від 30.05.2023 на сайті СТБ.

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