Серія 11 | 30.05.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн детективний серіал Я зрікаюсь 11 серія від 30.05.2023, в якій Влад Романенко і полковник Воронець починають вивчати зміст телефону Кліма. Що вони знайдуть в листуваннях кримінального авторитета? Дивіться просто зараз в 11 серії Я зрікаюсь.

Одночасно з цим Особливому відділу треба розслідувати вбивство бізнесмена Юрія Ніфьодова, якого вбили під час ранкової пробіжки. Юрій не просто бізнесмен, він ще й радник мера з економічних питань і курирує масштабну програму з будівництва сміттєпереробних комплексів.

Чи повʼязана його загибель саме з його роллю в мерії? Та чи дізнається нарешті Саша страшну правду про вбивство її батьків? Все це не пропустіть у серіалі Я зрікаюсь 11 серія від 30.05.2023 на сайті СТБ.

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