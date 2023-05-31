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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 14 серія дивитись онлайн від 31.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 14 серія від 31.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 14 серія вже на сайті СТБ
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Серія 14 | 31.05.2023 | Сезон 1

Вітаємо вас у детективному серіалі Я зрікаюсь 14 серія від 31.05.2023, в якому розповідається історія Влада Романенка – талановитого детектива й сина кримінального авторитета.

Шукачі скарбів знаходять у лісі тіло чоловіка – бізнесмена Леоніда Берези, який зник півроку тому. Чоловік був винний у загибелі більше ста людей, коли міст, який ремонтувала його будівельна компанія, обрушився в серіалі Я зрікаюсь 2023.

Влад і Саша вирушили повідомити страшну новину про смерть Леоніда його дружині. Проте жінка була вкрай здивована тим фактом, що її чоловіка було вбито ще шість місяців тому. Але чому її здивувало саме це, а не факт вбивства? У серіалі Я зрікаюсь 14 серія від 31.05.2023 тандем Саші та Влада знову продемонструє диво дедукції.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 13 серія від 31.05.2023

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