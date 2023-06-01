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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 16 серия смотреть онлайн от 01.06.2023

Сериал Я зрікаюсь 16 серия от 01.06.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Я зрікаюсь 16 серия уже на сайте СТБ
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Серия 16 | 01.06.2023 | Сезон 1

Вы смотрите сериал Я зрікаюсь 16 серия от 01.06.2023 – детективную драму, в которой Влад Романенко узнает о гибели своего отца Клима.

Влад ненавидел папу за его бандитскую жизнь и еще больше – за убийство родителей его девушки Саши, свидетелем которого он стал в подростковом возрасте. Однако даже несмотря на это, Романенко тяжело переживает потерю отца, которого он когда-то любил в сериале Я зрікаюсь 2023 на СТБ.

Главный герой решает не зацикливаться на своем горе, а скорее взяться за работу. К тому же Особый отдел ждет не простое расследование. Из своей квартиры похищены две девочки 11 и 17 лет, которые являются дочерьми бывшего полицейского. Поиски девушек, а также имена заказавших Клима, вы увидите в сериале Я зрікаюсь 16 серия от 01.06.2023.

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