Серія 18 | 05.06.2023 | Сезон 1

Продовження серіалу Я зрікаюсь 18 серія від 05.06.2023 дивіться просто зараз на сайті СТБ. Влад починає розслідування загибелі свого батька та замах на вбивство Олексія, а сестра Романенка Людмила намагається втримати при собі імперію Кліма.

В Особливого відділу теж вистачає роботи. Треба братися за справу про викрадення 4-річної Єви Ломової, яку невідомий забрав прямо з дитячого садочка. Мама Єви Катерина впевнена, що це зробив її колишній чоловік Ігор, але в полковника Воронця є своя версія в серіалі Я зрікаюсь 2023.

Ігор Ломов проходив свідком у справі проти Давида Авакяна – боса вірменської мафії. Саме завдяки показанням Ігоря правосуддю вдалося посадити Давида за грати, тож можливо Єву викрали люди Авакяна. Подробиці цієї справи дивіться в серіалі Я зрікаюсь 18 серія від 05.06.2023.

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