Серия 20 | 06.06.2023 | Сезон 1

В сериале Я зрікаюсь 20 серия от 06.06.2023 человек Людмилы, который наконец пришел в себя и умоляет жену отказаться от бизнеса Клима.

Люда стоит на своем – она возглавит империю отца, иначе его конкуренты убьют всю их семью в сериале Я зрікаюсь 2023. О планах сестры ничего не знает ее брат Влад, так как он отреагирует, когда узнает о намерениях Людмилы?

Детективов Особого отдела также ожидает расследование убийства 35-летней Галы Роговой – руководительницы балета «Dancing Queen». Женщина была любовницей политика и шантажировала его общими фотографиями, чтобы вымогать деньги. Так мог ли депутат отравить любовницу? Узнаете в сериале Я зрікаюсь 20 серия от 06.06.2023.

Смотрите онлайн: сериал Я зрікаюсь 19 серия от 06.06.2023