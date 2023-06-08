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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 23 серия смотреть онлайн от 08.06.2023

Сериал Я зрікаюсь 23 серия от 08.06.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Я зрікаюсь 23 серия уже на сайте СТБ
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Серия 23 | 08.06.2023 | Сезон 1

Вы смотрите остросюжетный сериал Я зрікаюсь 23 серия от 08.06.2023 на сайте СТБ.

Людмила знает, что Саша накануне установила программу на телефон, благодаря которой может отслеживать ее передвижение. Люда хочет избавиться от девушки, которая копает под нее и подталкивает ее брата Влада к мысли, что Люся – новый криминальный авторитет в городе.

В сериале Я зрікаюсь 2023 Саша и Влад все еще не разговаривают, однако вместе со всеми приступают к расследованию убийства 16-летней Дианы Лопатиной – юной активистки и зоозащитницы. Девушку несколько раз ударили ножом в живот и оставили истекать кровью в безлюдном месте. Единственный свидетель убийства – ее собачка, которая и привела прохожего к трупу Дианы. Именно четвероногий друг погибшей и поможет детективам найти преступника в сериале Я зрікаюсь 23 серия от 08.06.2023.

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