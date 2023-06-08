Серия 23 | 08.06.2023 | Сезон 1

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Людмила знает, что Саша накануне установила программу на телефон, благодаря которой может отслеживать ее передвижение. Люда хочет избавиться от девушки, которая копает под нее и подталкивает ее брата Влада к мысли, что Люся – новый криминальный авторитет в городе.

В сериале Я зрікаюсь 2023 Саша и Влад все еще не разговаривают, однако вместе со всеми приступают к расследованию убийства 16-летней Дианы Лопатиной – юной активистки и зоозащитницы. Девушку несколько раз ударили ножом в живот и оставили истекать кровью в безлюдном месте. Единственный свидетель убийства – ее собачка, которая и привела прохожего к трупу Дианы. Именно четвероногий друг погибшей и поможет детективам найти преступника в сериале Я зрікаюсь 23 серия от 08.06.2023.

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