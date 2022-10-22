Коли ми вдома. Разом до перемоги 3 серія від 22.10.2022 дивитись онлайн

Серія 3 | 22.10.2022 | Разом до перемоги

Голубиний анігілятор Льошика, охорона російського БТР від циган та кулінарні битви героїв – дивіться онлайн серіал СТБ Коли ми вдома. Разом до перемоги 3 серія від 22.10.2022. Поки тато воює, Льоша своїми вибриками успішно організовує Марині щоденне дозвілля. Вчительці навіть довелося застосувати особливу педагогічну методику, щоб вмовити сина зробити домашнє завдання з математики. Дядя Слава ж навчається виховувати Поліну з нуля. Герой сімейного ситкому Коли ми вдома. Разом до перемоги так налякав дівчинку повітряною тривогою, що вона не змогла заснути. Чи вдасться військовому приспати Поліну? Як поживає Наталія Богданівна в Херсоні? І навіщо Олегові корм для черепах? Дивіться онлайн серіал Коли ми вдома. Разом до перемоги 3 серія від 22.10.2022 на сайті телеканалу СТБ.

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