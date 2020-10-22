Коли ми вдома. Разом до перемоги 3 серия от 22.10.2022 смотреть онлайн

Серия 3 | 22.10.2022 | Разом до перемоги

Голубиный аннигилятор Лешика, охрана российского БТР от цыган и кулинарные битвы героев – смотрите онлайн сериал СТБ Коли ми вдома. Разом до перемоги 3 серия от 22.10.2022. Пока папа воюет, Леша своими выходками успешно организовывает Марине ежедневный досуг. Учительнице даже пришлось применить особую педагогическую методику, чтобы уговорить сына сделать домашнее задание по математике. Дядя Слава же учится воспитывать Полину с нуля. Герой семейного ситкома Коли ми вдома. Разом до перемоги так испугал девочку воздушной тревогой, что она не смогла заснуть. Удастся ли военному убаюкать Полину? Как живет Наталья Богдановна в Херсоне? И зачем Олегу корм для черепах? Смотрите онлайн сериал Коли ми вдома. Разом до перемоги 3 серия от 22.10.2022 на сайте телеканала СТБ.

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