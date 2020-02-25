Україна: кулінарний фронт 6 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн

Випуск 6 | 25.02.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Україна: кулінарний фронт 6 випуск від 25.02.2023 на сайті СТБ.

У 6 випуску проєкту Україна: кулінарний фронт 2023 Ектор приїхав у село Горенка в Київській області, щоб познайомитися з Вірою Гончарук. Бабуся з великим серцем у свої 83 роки переживає вже другу війну у своєму житті та надихає стійкістю і вірою в перемогу. Російські снаряди зруйнували піч Віри Пилипівни, тому вона змайструвала своїми руками нову, щоб напекти великодніх пасок. Своєю випічкою бабуся допомагала й сусідам, і воїнам ЗСУ. Чи справді вона проведе справжній майстер-клас для Ектора? Як зірковий шеф допоміг добрій справі Віри Гончарук? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Україна: кулінарний фронт 6 випуск від 25.02.2023.

Дивіться онлайн Україна: кулінарний фронт 5 випуск