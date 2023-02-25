Україна: кулінарний фронт 6 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн

Выпуск 6 | 25.02.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Україна: кулінарний фронт 6 выпуск от 25.02.2023 на сайте СТБ.

В 6 выпуске проекта Україна: кулінарний фронт 2023 Эктор приехал в село Горенка в Киевской области, чтобы познакомиться с Верой Гончарук. Бабушка с большим сердцем в свои 83 года переживает уже вторую войну в своей жизни и вдохновляет стойкостью и верой в победу. Российские снаряды разрушили печь Веры Филипповны, поэтому она смастерила своими руками новую, чтобы испечь пасхальные куличи. Своей выпечкой бабушка помогала и соседям, и воинам ВСУ. Действительно ли она проведет настоящий мастер-класс для Эктора? Как звездный шеф помог доброму делу Веры Гончарук? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Україна: кулінарний фронт 6 выпуск от 25.02.2023.

Смотрите онлайн Україна: кулінарний фронт 5 выпуск