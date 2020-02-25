Україна: кулінарний фронт 5 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн

Випуск 5 | 25.02.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт з Ектором Хіменес-Браво Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 5 від 25.02.2023 на сайті СТБ.

Detroit City Diner – затишний ресторан швидкої їжі в центрі Маріуполя, власники якого переїхали з Донецьку після вторгнення туди рашистів. Прогресивний заклад пригощав гостей фірмовими бургерами та давав можливість затишно посидіти з друзями за великим столом.

Ельвіра Бодіна та Дмитро Когутницький у проєкті Україна: кулінарний фронт 2023 розповіли історію про створення ресторану, початок повномасштабного вторгнення, загибель колег та день, коли дізналися, що їхній заклад вщент зруйновано. Дивіться Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 5 від 25.02.2023, щоб познайомитись із найкращими рестораторами нашої неньки.

Дивіться онлайн Україна: кулінарний фронт 4 випуск