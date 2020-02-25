Україна: кулінарний фронт 4 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн

Випуск 4 | 25.02.2023 | 2023

Не пропустіть продовження проєкту з Ектором Хіменес-Браво – дивіться онлайн Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 4 на сайті СТБ!

Азійське кафе Woka – колоритний заклад східної кухні, який розташовувався в Ірпені, у торговому центрі Жираф. До 24 лютого 2022 року власники Анастасія та Вадим активно розвивали кафе, працювали над якістю продукції та прагнули стати найкращими у своїй царині. Але початок повномасштабного вторгнення змінив їхні плани, а «рускій мір» вщент зруйнував те, що роками будували ресторатори. У 4 випуску проєкту Україна: кулінарний фронт 2023 ви побачите, у що перетворилося азійське кафе Woka. Спалене та розбите приміщення мало нагадує яскраве кафе, де можна було поласувати локшиною, рисом чи гьодза. Як азійське кафе Woka перетворилося в руїну? Чи думають Вадим та Анастасія про відновлення закладу? І про що вони мріють? Відповіді на ці запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 4 на СТБ.

Дивіться онлайн Україна: кулінарний фронт 3 випуск