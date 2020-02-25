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Video: Україна: кулінарний фронт 3 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Україна: кулінарний фронт 3 випуск 2023. Україна: кулінарний фронт 3 випуск дивитись онлайн
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Випуск 3 | 25.02.2023 | 2023

У проекті Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 3 Ектор Хіменес-Браво продовжує збирати історії мешканців Ірпеня. Як вони виживали під час окупації? Яких втрат зазнали? Ці розповіді не залишать вас байдужими.

У проєкті Україна: кулінарний фронт Ектор Хіменес-Браво зустрівся з Іриною Бондарєвою – власницею ресторану Не Винний Кіт. Вона дуже любила цей заклад і мріяла, щоб він став найкращим рестораном міста. У її мріях Не Вінний Кіт був ресторанчиком сімейного формату, куди люди мали приходити, щоб добре провести час. Цим мріям не судилося збутися через вторгнення росії. Спочатку в ресторані годували для всіх нужденних, а потім він був зруйнований ворожим снарядом. Дізнайтесь історію Ірини та інших мешканців Ірпеня в проєкті Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 3.

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