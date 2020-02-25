Україна: кулінарний фронт 2 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн

Выпуск 2 | 25.02.2023 | 2023

Ектор Хіменес-Браво приїхав в Ірпінь, який став другою домівкою зіркового шефа, – дивіться онлайн проєкт Україна: кулінарний фронт 2 випуск від 25.02.2023 на сайті СТБ.

Після надзвичайно жорстоких боїв Ірпінь потроху повертається до життя. Ектор вирішив познайомитися з незламними ірпінчанами, які втратили ресторанний бізнес і відновлюють його в нових реаліях. Героїня проєкту Україна: кулінарний фронт 2023 Марія Зайцева розповіла про те, за що місцеві жителі люблять кав’ярню-бар Друїд, а її команда поділилася особистими історії, від яких перехоплює подих. Що вони ніколи не забудуть? Яке місце мріє створити Марія? І як Ектор допоміг кав’ярні Друїд? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Україна: кулінарний фронт 2 випуск від 25.02.2023.

Дивіться онлайн Україна: кулінарний фронт 1 випуск