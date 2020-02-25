Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Майже одружені
Майже одружені
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Слід
Слід
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
Всі проєкти
ru

Video: Україна: кулінарний фронт 2 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Україна: кулінарний фронт 2 випуск 2023. Україна: кулінарний фронт 2 випуск дивитись онлайн
Дивіться також
Україна: кулінарний фронт 2 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн
Телеканал СТБ

Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 1

 Україна: кулінарний фронт 2 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн
Телеканал СТБ

Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 3

 Україна: кулінарний фронт 2 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн
Телеканал СТБ

Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 4

 Україна: кулінарний фронт 2 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн
Телеканал СТБ

Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 5
Телеканал СТБ Выпуск 2 Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 2
Выпуск 2 | 25.02.2023 | 2023

Ектор Хіменес-Браво приїхав в Ірпінь, який став другою домівкою зіркового шефа, – дивіться онлайн проєкт Україна: кулінарний фронт 2 випуск від 25.02.2023 на сайті СТБ.

Після надзвичайно жорстоких боїв Ірпінь потроху повертається до життя. Ектор вирішив познайомитися з незламними ірпінчанами, які втратили ресторанний бізнес і відновлюють його в нових реаліях. Героїня проєкту Україна: кулінарний фронт 2023 Марія Зайцева розповіла про те, за що місцеві жителі люблять кав’ярню-бар Друїд, а її команда поділилася особистими історії, від яких перехоплює подих. Що вони ніколи не забудуть? Яке місце мріє створити Марія? І як Ектор допоміг кав’ярні Друїд? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Україна: кулінарний фронт 2 випуск від 25.02.2023.

Дивіться онлайн Україна: кулінарний фронт 1 випуск

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати