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Video: Україна: кулінарний фронт 2 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн Україна: кулінарний фронт 2 выпуск 2023. Україна: кулінарний фронт 2 выпуск смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 2 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 1

 Україна: кулінарний фронт 2 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 3

 Україна: кулінарний фронт 2 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Выпуск 2 | 25.02.2023 | 2023

Эктор Хименес-Браво приехал в Ирпень, который стал вторым домом для звездного шефа, – смотрите онлайн проект Україна: кулінарний фронт 2 выпуск от 25.02.2023 на сайте СТБ.

После жесточайших боев Ирпень понемногу возвращается к жизни. Эктор решил познакомиться с несокрушимыми ирпинчанами, которые потеряли ресторанный бизнес и восстанавливают его в новых реалиях. Героиня проекта Україна: кулінарний фронт 2023 Мария Зайцева рассказала, за что местные жители любят кафе-бар Друид, а ее команда поделилась личными историями, от которых перехватывает дыхание. Что они никогда не забудут? Какое место мечтает создать Мария? И как Эктор помог кафе Друид? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Україна: кулінарний фронт 2 выпуск от 25.02.2023.

Смотрите онлайн Україна: кулінарний фронт 1 выпуск

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