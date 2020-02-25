Україна: кулінарний фронт 1 випуск ефір від 25.02.2023 дивитись онлайн

Випуск 1 | 25.02.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 1 на СТБ! Ектор Хіменес-Браво відвідав Охтирку на Сумщині, щоб зібрати історії місцевих мешканців та показати, як українці тримали не лише фронт на передовій, а й кулінарний. Адже хтось має тримати оборону зі зброєю в руках, а хтось – пекти хліб.

Жителі Охтирки в 1 випуску Україна: кулінарний фронт від 25.02.2023 розкажуть про те, що допомагало їм пережити обстріли у перші, найстрашніші дні війни. Вони ховалися в храмі, багато хто там же ночував і чекав на завершення обстрілів. Згодом вони почали готувати та розвозити їжу для літніх та хворих людей, які не могли вийти зі своїх будинків. Дізнайтеся у проєкті Україна: кулінарний фронт 2023 випуск 1, як випічка хліба стала для людей надією та опорою.

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