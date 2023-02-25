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Video: Україна: кулінарний фронт 1 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн Україна: кулінарний фронт 1 выпуск 2023. Україна: кулінарний фронт 1 выпуск смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 1 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 2

 Україна: кулінарний фронт 1 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
Телеканал СТБ

Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 3

 Україна: кулінарний фронт 1 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 4

 Україна: кулінарний фронт 1 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Телеканал СТБ Выпуск 1 Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 1
Выпуск 1 | 25.02.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 1 на СТБ! Эктор Хименес-Браво посетил Ахтырку в Сумской области, чтобы собрать истории местных жителей и показать, как украинцы держали не только фронт на передовой, но и кулинарный. Ведь кто-то должен держать оборону с оружием в руках, а кто-то – печь хлеб.

Жители Ахтырки в 1 выпуске Україна: кулінарний фронт от 25.02.2023 расскажут о том, что помогало им пережить обстрелы в первые, самые страшные дни войны. Они прятались в храме, многие там же ночевали и пережидали обстрелы. Со временем они начали готовить и развозить еду для пожилых и больных людей, которые не могли выйти из своих домов. Узнайте в проекте Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 1, как выпечка хлеба стала для людей надеждой и опорой.

Смотрите онлайн Україна: кулінарний фронт 2023 – все выпуски

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