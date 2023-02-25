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Video: Україна: кулінарний фронт 4 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн Україна: кулінарний фронт 4 выпуск 2023. Україна: кулінарний фронт 4 выпуск смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 4 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 1

 Україна: кулінарний фронт 4 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 2

 Україна: кулінарний фронт 4 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 3

 Україна: кулінарний фронт 4 выпуск эфир от 25.02.2023 смотреть онлайн
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Україна: кулінарний фронт 2023 выпуск 5
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Выпуск 4 | 25.02.2023 | 2023

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Азиатское кафе Woka – колоритное заведение восточной кухни, которое располагалось в Ирпене, в торговом центре Жираф. До 24 февраля 2022 года владельцы Анастасия и Вадим активно развивали кафе, работали над качеством продукции и стремились стать лучшими в своей області. Но начало полномасштабного вторжения изменило их планы, а «русский мир» полностью разрушил то, что годами строили рестораторы. В 4 выпуске проекта Україна: кулінарний фронт 2023 вы увидите, во что превратилось азиатское кафе Woka. Сожженное и разбитое помещение мало напоминает яркое кафе, где можно было полакомиться лапшой, рисом или гьодза. Как азиатское кафе Woka превратилось в руину? Думают ли Вадим и Анастасия о восстановлении заведения? И о чем они мечтают? Ответы на эти вопросы узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Україна: кулінарний фронт 2023  выпуск 4 на СТБ.

Смотрите онлайн Україна: кулінарний фронт 3 выпуск

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