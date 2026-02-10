Лікарі повертаються – дивіться скоро на СТБ!

Підвищене занепокоєння, загострена цікавість і неможливість зволікання… Усі симптоми свідчать лише про одне: нові серії улюбленого серіалу Лікарі вже скоро на СТБ!

Вони хвилюють. На них чекають. Нові серії улюбленої медичної драми Лікарі вже на підході! І знову в лікарні кипітиме життя: пацієнти нервуватимуть, а лікарі не матимуть права на помилку, адже в операційній – кожна хвилина на вагу золота. Не пропустіть продовження серіалу про тих, хто щодня лікує не лише тіла, а й душі своїх пацієнтів. Дивіться прем’єру медичного серіалу Лікарі вже скоро на телеканалі СТБ.