Проєкти
Україна має талант
 Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Серіали
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
Всі проєкти
Лікарі повертаються – дивіться скоро на СТБ!

10.02.2026

Підвищене занепокоєння, загострена цікавість і неможливість зволікання… Усі симптоми свідчать лише про одне: нові серії улюбленого серіалу Лікарі вже скоро на СТБ!

Вони хвилюють. На них чекають. Нові серії улюбленої медичної драми Лікарі вже на підході! І знову в лікарні кипітиме життя: пацієнти нервуватимуть, а лікарі не матимуть права на помилку, адже в операційній – кожна хвилина на вагу золота. Не пропустіть продовження серіалу про тих, хто щодня лікує не лише тіла, а й душі своїх пацієнтів. Дивіться прем’єру медичного серіалу Лікарі вже скоро на телеканалі СТБ.

Video: Серіал Лікарі 2 сезон: дивіться скоро на СТБ


Лікарі 2 сезон на СТБ вже скоро. Дивіться трейлер серіалу Лікарі 2 сезон прямо зараз

