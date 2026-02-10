Лікарі возвращаются – смотрите скоро на СТБ!

Повышенная тревожность, обостренное любопытство и невозможность промедления… Все симптомы свидетельствуют лишь об одном: новые серии любимого сериала Лікарі уже скоро на СТБ!

Они волнуют. Их ждут. Новые серии любимой медицинской драмы Лікарі уже на подходе! И снова в больнице закипит жизнь: пациенты будут нервничать, а врачи не будут иметь права на ошибку, ведь в операционной – каждая минута на вес золота. Не пропустите продолжение сериала о тех, кто ежедневно лечит не только тела, но и души своих пациентов. Смотрите премьеру медицинского сериала Лікарі уже скоро на телеканале СТБ.