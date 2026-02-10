Проекты
Україна має талант
Україна має талант
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
Все проекты
ua

Лікарі возвращаются – смотрите скоро на СТБ!

10.02.2026

Повышенная тревожность, обостренное любопытство и невозможность промедления… Все симптомы свидетельствуют лишь об одном: новые серии любимого сериала Лікарі уже скоро на СТБ!

Они волнуют. Их ждут. Новые серии любимой медицинской драмы Лікарі уже на подходе! И снова в больнице закипит жизнь: пациенты будут нервничать, а врачи не будут иметь права на ошибку, ведь в операционной – каждая минута на вес золота. Не пропустите продолжение сериала о тех, кто ежедневно лечит не только тела, но и души своих пациентов. Смотрите премьеру медицинского сериала Лікарі уже скоро на телеканале СТБ.

Video: Сериал Лікарі 2 сезон: смотрите скоро на СТБ


Лікарі 2 сезон на СТБ уже скоро. Смотрите трейлер сериала Лікарі 2 сезон прямо сейчас

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить