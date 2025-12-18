Мультфільми про Новий рік та Різдво: найкраща підбірка

Мультфільми про Новий рік та Різдво: список найкращих

Створити святковий настрій на зимових канікулах допоможуть добрі мультфільми про Новий рік та Різдво. Мультики люблять як дорослі, так і діти, адже вони спонукають нас повірити в казку, помріяти та відчути дух Нового року 2026. Ми підготували для вас і ваших малюків список новорічних мультфільмів, які дійсно варто переглянути всією сімʼєю.

Новорічні мультфільми для всієї сімʼї: святкова підбірка

«Еліот — найменше оленя Санти»

Маленька конячка Елліот живе на злиденній фермі, але мріє про чари, пригоди та добрі справи. Напередодні Різдва в упряжці Санти звільняється місце для нового оленятка. Дізнавшись про це, Елліот, приклеївши собі штучні роги та слідуючи своїй мрії, відправляється на Північний полюс, щоб брати участь у відборі. Однак на шляху до досягнення мети Еліота чекає безліч непростих випробувань і рішень, які вплинуть на його долю.

« Ґ рінч»

Щороку на Різдво жителі маленького містечка порушують спокій Ґрінча своїми яскравими та гучними святкуваннями. Але коли вони заявили, що збираються відзначати свято втричі масштабніше, ніж раніше, зелений злюка розуміє, що у нього є лише один спосіб повернути жадану тишу та спокій. Він повинен вкрасти Різдво! Але загрозою для його підступного плану ставала юна Сінді-Лу, яка зі своїми друзями планує застати Санту під час його різдвяних візитів.

«Смолфут»

Міго — справжнісінький йєті, але серед родичів його ніхто не сприймає всерйоз. Коли він розповів, що бачив справжнього смолфута, то його і зовсім вигнали за нахабну брехню. Ось тільки він не брехав. Через що Міго вирішує довести свою правоту, відновити справедливість та свою репутацію, і відправляється вниз з вершини рідної гори, щоб знайти смолфута. Але після того, як він спустився у невідомий йому до цього моменту світ, сміливця чекало безліч небезпек, неймовірних відкриттів і незабутніх пригод.

«Жах перед Різдвом»

Мультфільм розповідає про царство Хелловін, царство страхів і жахіть, де живуть мерці та чудовиська на чолі з царем жахів Джеком Скеллінгтоном. Перед святом Джек випадково потрапляє до міста Різдва, де дізнається, що у світі є радість, добро та веселощі. Йому дуже захотілося відчути, як це — дарувати людям щастя, і він викрав Санта-Клауса та зайняв його місце. Результати були, щоправда, жалюгідні, та й подарунки його нікому не сподобалися. Але він все зрозумів і виправив свою помилку.

«Різдвяна історія»

Це вікторіанська повчальна історія про старого скупердяя Ебенезера Скруджа, який протягом однієї ночі переживає випробування глибокого очищення. Містер Скрудж — грошовий міняло, який присвятив все своє життя накопиченню багатства. Він зневажає все, окрім грошей, включаючи дружбу, любов і різдвяні свята.

«Полярний експрес»

Маленький хлопчик не вірить у дива і, зокрема, у Санта-Клауса. Якось у переддень Різдва він отримує унікальну можливість вирушити на Північний полюс і особисто переконатися в існуванні Санти. Одного разу, прокинувшись вночі від дивних звуків, хлопчисько виходить надвір. І там перед ним відкривається дивовижна картина: біля будинку стоїть чарівний поїзд, кондуктор якого повідомляє, що поїзд прямує на Північний полюс до Санта-Клауса. На героя чекає захоплива подорож із безліччю неймовірних пригод.

«Секретна служба Санта-Клауса»

Санта-Клаус зі своїми вірними помічниками ельфами працює не покладаючи рук. Адже попереду Різдво, і йому треба доставити мільйони подарунків дітям у різних куточках планети. Однак навіть налагоджена система може дати збій. Так сталося і цього разу — Санта-Клаус забув доставити довгоочікуваний подарунок маленькій дівчинці. Через цю подію починається справжній переполох, адже навіть одна дитина, яка не отримала свій подарунок, може підірвати дух світлого свята. І поки всі вирішують, що робити, молодший син Санта-Клауса Артур вирушає на оленячій упряжці батька в захопливу подорож, щоб доставити подарунок дівчинці.

«Хранителі снів»

Дуже позитивний і добрий мультфільм від студії DreamWorks, який переносить нас у чарівний світ казки. Тут представлені всі відомі нам герої: Северянин, Зубна Фея, Великодній Кролик і Пісочна Людина, які з усіх сил намагаються захистити мрії дітей від злого бешкетника. Їхнє завдання – зробити так, щоб діти всього світу не переставали вірити у диво. Окрім всіх цих персонажів, є ще один, який і є головним героєм мультфільму. Цей хлопець дарує дітлахам багато радості і дуже хоче, щоб у нього вірили люди, але поки це йому не вдається. У ньому живе вулкан енергії та ентузіазму, і тому наш герой захистить всіх дітей та не допустить, щоб вони залишилися без дива…

«Крижане серце»

Королівством Ерендел після смерті батьків керує юна принцеса Ельза. Вона не змогла впоратися з льодом та снігом, тому у королівстві запанувала вічна зима. Ельза прийняла рішення покинути королівство і сховатися в горах, щоб більше нікому не нашкодити. За нею вирушають молодша сестра Анна і торговець льодом Крістофф разом зі своїм оленем Свеном. У них попереду незабутня пригода: вони зустрінуть нових друзів і незвичайних істот. Також їм треба буде пройти через багато випробувань, після чого вони знімуть з королівства прокляття і повернуть людям тепло…

«Врятувати Санту»

Ельф Санта-Клауса Бернард — дуже милий і веселий, але трохи несерйозний. Але у нього попереду дивовижна і небезпечна пригода: він рятуватиме Санту перед Новим роком. Бернард відправиться у минуле і зупинить злодія, який хоче викрасти Санту та його сани. Ельф не дасть йому зіпсувати свято і залишити дітей без подарунків!

«Бебі Бос: Різдвяний бонус»

У мультфільмі розповідається історія Теодора Темплтона, коли він був ще немовлям і працював на «БебіКо». Старший брат Тім, як і вся родина напередодні Різдва одержимі святковим настроєм, що не можна сказати про Бебі Боса, який знає всю правду про Санта-Клауса, що експлуатує працю немовлят на своїй фабриці іграшок, видаючи їх за ельфів. Внаслідок непередбачених обставин головний герой опиняється на Північному полюсі у резиденції Санти, де намагається почати бунт серед немовлят, щоб зірвати Різдво.

Фото: Unsplash