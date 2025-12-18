Мультфільми про Новий рік та Різдво: найкраща підбірка

Мультфільми про Новий рік та Різдво: список найкращих
Створити святковий настрій на зимових канікулах допоможуть добрі мультфільми про Новий рік та Різдво. Мультики люблять як дорослі, так і діти, адже вони спонукають нас повірити в казку, помріяти та відчути дух Нового року 2026. Ми підготували для вас і ваших малюків список новорічних мультфільмів, які дійсно варто переглянути всією сімʼєю.
Новорічні мультфільми для всієї сімʼї: святкова підбірка
«Еліот — найменше оленя Санти»
Маленька конячка Елліот живе на злиденній фермі, але мріє про чари, пригоди та добрі справи. Напередодні Різдва в упряжці Санти звільняється місце для нового оленятка. Дізнавшись про це, Елліот, приклеївши собі штучні роги та слідуючи своїй мрії, відправляється на Північний полюс, щоб брати участь у відборі. Однак на шляху до досягнення мети Еліота чекає безліч непростих випробувань і рішень, які вплинуть на його долю.
«Ґрінч»
Щороку на Різдво жителі маленького містечка порушують спокій Ґрінча своїми яскравими та гучними святкуваннями. Але коли вони заявили, що збираються відзначати свято втричі масштабніше, ніж раніше, зелений злюка розуміє, що у нього є лише один спосіб повернути жадану тишу та спокій. Він повинен вкрасти Різдво! Але загрозою для його підступного плану ставала юна Сінді-Лу, яка зі своїми друзями планує застати Санту під час його різдвяних візитів.
«Смолфут»
Міго — справжнісінький йєті, але серед родичів його ніхто не сприймає всерйоз. Коли він розповів, що бачив справжнього смолфута, то його і зовсім вигнали за нахабну брехню. Ось тільки він не брехав. Через що Міго вирішує довести свою правоту, відновити справедливість та свою репутацію, і відправляється вниз з вершини рідної гори, щоб знайти смолфута. Але після того, як він спустився у невідомий йому до цього моменту світ, сміливця чекало безліч небезпек, неймовірних відкриттів і незабутніх пригод.
«Жах перед Різдвом»
Мультфільм розповідає про царство Хелловін, царство страхів і жахіть, де живуть мерці та чудовиська на чолі з царем жахів Джеком Скеллінгтоном. Перед святом Джек випадково потрапляє до міста Різдва, де дізнається, що у світі є радість, добро та веселощі. Йому дуже захотілося відчути, як це — дарувати людям щастя, і він викрав Санта-Клауса та зайняв його місце. Результати були, щоправда, жалюгідні, та й подарунки його нікому не сподобалися. Але він все зрозумів і виправив свою помилку.
«Різдвяна історія»
Це вікторіанська повчальна історія про старого скупердяя Ебенезера Скруджа, який протягом однієї ночі переживає випробування глибокого очищення. Містер Скрудж — грошовий міняло, який присвятив все своє життя накопиченню багатства. Він зневажає все, окрім грошей, включаючи дружбу, любов і різдвяні свята.
«Полярний експрес»
Маленький хлопчик не вірить у дива і, зокрема, у Санта-Клауса. Якось у переддень Різдва він отримує унікальну можливість вирушити на Північний полюс і особисто переконатися в існуванні Санти. Одного разу, прокинувшись вночі від дивних звуків, хлопчисько виходить надвір. І там перед ним відкривається дивовижна картина: біля будинку стоїть чарівний поїзд, кондуктор якого повідомляє, що поїзд прямує на Північний полюс до Санта-Клауса. На героя чекає захоплива подорож із безліччю неймовірних пригод.
«Секретна служба Санта-Клауса»
Санта-Клаус зі своїми вірними помічниками ельфами працює не покладаючи рук. Адже попереду Різдво, і йому треба доставити мільйони подарунків дітям у різних куточках планети. Однак навіть налагоджена система може дати збій. Так сталося і цього разу — Санта-Клаус забув доставити довгоочікуваний подарунок маленькій дівчинці. Через цю подію починається справжній переполох, адже навіть одна дитина, яка не отримала свій подарунок, може підірвати дух світлого свята. І поки всі вирішують, що робити, молодший син Санта-Клауса Артур вирушає на оленячій упряжці батька в захопливу подорож, щоб доставити подарунок дівчинці.
«Хранителі снів»
Дуже позитивний і добрий мультфільм від студії DreamWorks, який переносить нас у чарівний світ казки. Тут представлені всі відомі нам герої: Северянин, Зубна Фея, Великодній Кролик і Пісочна Людина, які з усіх сил намагаються захистити мрії дітей від злого бешкетника. Їхнє завдання – зробити так, щоб діти всього світу не переставали вірити у диво. Окрім всіх цих персонажів, є ще один, який і є головним героєм мультфільму. Цей хлопець дарує дітлахам багато радості і дуже хоче, щоб у нього вірили люди, але поки це йому не вдається. У ньому живе вулкан енергії та ентузіазму, і тому наш герой захистить всіх дітей та не допустить, щоб вони залишилися без дива…
«Крижане серце»
Королівством Ерендел після смерті батьків керує юна принцеса Ельза. Вона не змогла впоратися з льодом та снігом, тому у королівстві запанувала вічна зима. Ельза прийняла рішення покинути королівство і сховатися в горах, щоб більше нікому не нашкодити. За нею вирушають молодша сестра Анна і торговець льодом Крістофф разом зі своїм оленем Свеном. У них попереду незабутня пригода: вони зустрінуть нових друзів і незвичайних істот. Також їм треба буде пройти через багато випробувань, після чого вони знімуть з королівства прокляття і повернуть людям тепло…
«Врятувати Санту»
Ельф Санта-Клауса Бернард — дуже милий і веселий, але трохи несерйозний. Але у нього попереду дивовижна і небезпечна пригода: він рятуватиме Санту перед Новим роком. Бернард відправиться у минуле і зупинить злодія, який хоче викрасти Санту та його сани. Ельф не дасть йому зіпсувати свято і залишити дітей без подарунків!
«Бебі Бос: Різдвяний бонус»
У мультфільмі розповідається історія Теодора Темплтона, коли він був ще немовлям і працював на «БебіКо». Старший брат Тім, як і вся родина напередодні Різдва одержимі святковим настроєм, що не можна сказати про Бебі Боса, який знає всю правду про Санта-Клауса, що експлуатує працю немовлят на своїй фабриці іграшок, видаючи їх за ельфів. Внаслідок непередбачених обставин головний герой опиняється на Північному полюсі у резиденції Санти, де намагається почати бунт серед немовлят, щоб зірвати Різдво.
