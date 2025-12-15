Різдвяний піст 2025: дати, що можна і не можна їсти

Різдвяний піст 2025: нові дати, заборони та календар харчування

Україна перейшла на новий церковний календар, тому дати зимових свят змістилися. Головне питання для вірян — коли розпочинається Різдвяний піст, щоб встигнути підготуватися. Детальніше про дати Різдвяного посту 2025, що можна та не можна їсти в цей період – читайте в матеріалі STB.UA.

Різдвяний піст 2025: дати за новим календарем

За новоюліанським календарем, Різдвяний піст 2025 стартує 15 листопада. Триватиме він рівно 40 днів і завершиться на Святвечір, 24 грудня. Тобто різдвяний піст 2025 по новому календарю закінчується ще до настання Нового року.

Це важливо пам’ятати, щоб знати, коли піст 2025 до Різдва має найсуворіші обмеження, а коли допускаються послаблення в їжі.

Різдвяний піст 2025: що можна їсти

Цей піст (Пилипівка) не такий суворий, як Великодній. Основа раціону — продукти рослинного походження. Ось список того, що можна їсти щодня:

Каші (гречана, вівсяна, рис тощо).

Овочі (свіжі, печені, квашені).

Бобові (квасоля, горох, сочевиця).

Гриби.

Горіхи, мед та сухофрукти.

Також у певні дні дозволяється риба. Знаючи, що можна їсти в Різдвяний піст, ви зможете скласти різноманітне та корисне меню.

Що не можна їсти в Різдвяний піст 2025

Існує сувора заборона на продукти тваринного походження. Ось перелік того, що не можна їсти в Різдвяний піст 2025 протягом усього періоду (з 15 листопада по 24 грудня):

М’ясо та м’ясні вироби.

Яйця.

Молочні продукти (сир, молоко, масло, сметана).

Алкоголь (крім вина у дозволені дні).

Різдвяний піст 2025: календар харчування

Щоб не заплутатися, ми склали простий календар харчування. Умовно він ділиться на три етапи:

З 15 листопада по 6 грудня.

Риба дозволена: у вівторок, четвер, суботу та неділю.

В інші дні: їжа з олією (без риби).

Свято: 21 листопада (Введення в храм Богородиці) — риба дозволена у будь-який день.

З 7 грудня по 19 грудня.

Риба дозволена: тільки у вихідні (субота та неділя).

У будні дні: каші та овочі (у вівторок/четвер — з олією, понеділок/середа/п’ятниця — без олії).

З 20 грудня по 24 грудня (Передсвяття).

Найсуворіший період. Риба заборонена.

Їжа має бути простою, переважно без олії.

24 грудня (Святвечір): повне утримання від їжі до появи першої зірки.

Підготував Іван Тітков

