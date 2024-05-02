Італійська паска панеттоне: покроковий рецепт панеттоне

Італійська паска панетоне: рецепт приготування від Артема Кінаша

Якщо вам хочеться чимось урізноманітнити страви на Великдень, то рецепт італійської паски панетоне – те, що потрібно. Назва випічки перекладається як «хліб розкоші». Чим не привід приготувати панеттоне? Читайте покроковий рецепт від учасника шоу «МастерШеф. Професіонали» Артема Кінаша.

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Інгредієнти:

170 г родзинок

20 г світлого рому

20 г гарячої води

3 яйця

1 пакетик ваніліну

40 г меду

130 г цукатів

540 г борошна

150 г цукру

5 г активних сухих дріжджів

2 г солі

6 г лимонної цедри

250 г м’якого вершкового масла

1 ст. л. розтопленого вершкового масла

1 ст. л. охолодженого вершкового масла

Приготування:

Залити родзинки сумішшю із рому і 2 ст. л. теплої води. Змішати борошно, дріжджі, цукор, сіль, лимонну цедру та ванілін за допомогою блендера. Можна використовувати стручок ванілі: випічка буде ще ароматнішою. Окремо збити яйця із теплою водою і медом. Змішати сухі інгредієнти з яєчною масою, використовуючи блендер. Тісто має бути однорідним. Повільно додавати розм’якшене масло до тіста, по одній ложці, постійно збивати. З’єднати розпарені родзинки з цукатами і розтопленим вершковим маслом, готову суміш додати у тісто. Перекласти тісто у велику миску, накрити харчовою плівкою. Тісто буде підніматися протягом 15 годин і має збільшитися втричі, для цього і потрібна об’ємна посудина. Злегка присипати готове тісто борошном і сформувати з нього кулю, помістити у форму для випікання. Накрити тісто вологим кухонним рушником і залишити підніматися ще на 4 – 5 годин у теплій кімнаті без протягів. Розігріти духовку до 190 градусів. Зробити надріз у формі хреста на верхівці паски і покласти в заглиблення шматочок холодного масла. Перевіряти готовність кексу сірником: він має виходити з тіста злегка вологим, не мокрим. Дістати готовий панетоне і дати йому охолонути. Можна прикрасити італійську паску сухофруктами, виклавши їх зверху, а можна традиційно полити густою глазур’ю.

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