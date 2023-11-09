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У Рівному розпочав роботу реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

09.11.2023

Інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових RECOVERY відкрився у Рівному. Відтепер завдяки надсучасним технологіям мультидисциплінарна команда закладу зможе надавати якісну безоплатну реабілітаційну допомогу понад 1000 військовослужбовців щороку. Це вже восьмий центр, відкритий у рамках всеукраїнського проєкту RECOVERY, заснованого Віктором та Оленою Пінчуками. 

В Рівному реабілітаційний центр RECOVERY розпочав роботу

Проєкт RECOVERY є прикладом успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні центри реабілітації на базі державних медичних установ. Так, коштом проєкту у Рівному проведено ремонт 2-го та 3-го поверхів клініки, де розташоване реабілітаційне відділення, а кількість ліжко-місць у палатному відділенні збільшено з 23 до 50. 

В Рівному реабілітаційний центр RECOVERY розпочав роботу

Увесь простір реабілітаційного центру облаштовано з урахуванням світових стандартів інклюзивності — просторі коридори із широкими дверними отворами та поручнями, санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. Палати облаштовано багатофункціональними ліжками з електроприводом і відповідними меблями для комфортного перебування.  

В Рівному реабілітаційний центр RECOVERY розпочав роботу

«Сучасний центр реабілітації в Рівному, оснащений передовим медичним обладнанням, об’єднує військових та команду лікарів у спільному прагненні до перемоги. Це місце, де віра й надія перетворюються на реальну можливість відновлення завдяки спільним зусиллям професійної команди. RECOVERY — це ексклюзивне середовище, де наші воїни отримають підтримку на шляху до активного, здорового життя», — Олександр Шагера, головний лікар міської лікарні, на базі якої розпочинає роботу центр RECOVERY.

В Рівному реабілітаційний центр RECOVERY розпочав роботу

У лікувально-реабілітаційній зоні обладнано кабінет фізіотерапії та два зали фізичної реабілітації, оснащені сучасним обладнанням із віртуальною реальністю, що забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом. Крім того, облаштовано кабінети ерготерапії, асистивних технологій, індивідуальних занять. 

Перелік тренажерів і апаратів для реабілітації покриває весь спектр функціональних порушень пацієнтів, отриманих в тому числі внаслідок мінно-вибухових та вогнепальних поранень, і дає змогу відновлювати, зокрема, ходу, втрачені функції верхніх та нижніх кінцівок на високому технологічному рівні. 

В Рівному реабілітаційний центр RECOVERY розпочав роботу

У рівненському центрі пацієнтів відновлює мультидисциплінарна команда фахівців. Залежно від потреб кожного пораненого з ним працюють за індивідуальною програмою — лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти мови й мовлення та інші спеціалісти. 

Більше на тему: Психологічні аспекти реабілітації військових: як пройшов семінар Recover together?

«Уже понад 4 тисячі героїв пройшли реабілітацію в наших центрах, і сьогодні на відкритті я поспілкувався з командою рівненського RECOVERY – дуже класна, енергійна команда, я вірю що вони з цим обладнанням зроблять один із флагманських центрів. Я і моя дружина відчуваємо персональну відповідальність, для нас це дуже важливий проєкт. Ми розуміємо, що, на жаль, тих, хто потребує і потребуватиме реабілітації, набагато більше, ніж ліжок у наших центрах, тому не зупиняємося, розбудовуємо мережу далі», — засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

В Рівному реабілітаційний центр RECOVERY розпочав роботу

Нагадаємо, окрім Рівного, реабілітаційні центри національної мережі RECOVERY надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Вінниці, Одесі (два заклади) і на Дніпровщині (два заклади). Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу понад 4300 пацієнтів. 

В Рівному реабілітаційний центр RECOVERY розпочав роботу

У планах засновників проєкту Віктора та Олени Пінчуків — до кінця 2024 року розширити мережу щонайменше до 16 інноваційних реабілітаційних центрів і 700 ліжко-місць.

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