В Ровно реабилитационный центр RECOVERY начал работу

У Рівному розпочав роботу реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY
09.11.2023
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