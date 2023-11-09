В Ровно реабилитационный центр RECOVERY начал работу

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У Рівному розпочав роботу реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

09.11.2023

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