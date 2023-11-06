Психологічні аспекти реабілітації військових: як пройшов семінар Recover together?

У рамках освітньої компоненти національного проєкту Віктора та Олени Пінчуків RECOVERY в Києві відбувся дводенний семінар Recover together. Захід об’єднав 150 учасників і 30 топових спікерів з України, Ізраілю, Німеччини й США — задля фахової дискусії щодо психологічних аспектів роботи мультидисциплінарних реабілітаційних команд та їх взаємодії з військовослужбовцями.

Практичним досвідом із колегами ділилися, зокрема Василь Стрілка, генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України; Ксенія Возніцина, директорка державного закладу «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів “Лісова поляна МОЗ України”»; Юлія (Тайра) Паєвська, парамедикиня, волонтерка, ЗСУ; Імке Хансен, докторка філос. наук, травматерапевтка (Німеччина).

Важливість психологічної підтримки військових під час реабілітації важко переоцінити. Адже знайшовши спільну мову з такими пацієнтами, мультидисциплінарна команда допомагає пораненим героям краще розуміти й керувати своїми емоціями, а також знаходити шляхи до подолання травм. Ця підтримка сприяє поліпшенню соціальної адаптації та підвищенню загальної якості життя захисників і захисниць України.

Проте розбудовуючи галузь реабілітації під час воєнного стану, фахівці заходу акцентували на важливості психологічної підтримки не тільки пацієнтів, а і їхніх рідних, і спеціалістів медичної галузі.

«Нам усім потрібно стати психологами. І такі заходи можуть стати в пригоді: адже, повертаючись звідси додому, фахівці реабілітаційної сфери будуть поширювати інформацію, яку отримали від колег. У такому випадку і військові, і цивільні стануть більш обізнаними. А ми загалом як суспільство — значно міцнішими. Сьогодні рівень довіри до спікерів, що виступають на сцені, у мене дуже високий — усі діляться власним досвідом роботи під час війни, у якій ми опинилися разом», — спікерка «Recover together», практична психологиня «Дніпропетровської обласної лікарні ім. І. І. Мечникова».

Освітня компонента є одним із пріоритетів національної мережі реабілітаційних центрів RECOVERY. Проєкт передбачає розвиток професійної спільноти, саме тому вже вп’яте проводить освітню подію, яка дає можливість фахівцям опанувати нові знання й обмінятися досвідом.

«Дуже важливим напрямом проєкту Recovery є навчання. Ми постійно проводимо семінари, підвищуємо кваліфікацію лікарів не тільки із центрів RECOVERY, а й з інших шпиталів, запрошуємо найкращих вітчизняних та іноземних спеціалістів. Сьогодні тут зібралися понад 100 лікарів з усієї країни. Ми не тільки розбудовуємо мережу реабілітаційних центрів у різних регіонах України, але й організовуємо лікарів як спільноту, вони спілкуються між собою, діляться досвідом», — зазначив засновник проєкту RECOVERY, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. «Психологічний аспект — важлива складова реабілітації сьогодні, а завтра, на жаль, це буде ще більш важливо, бо з’являться мільйони пацієнтів, адже всі, навіть ті, хто не на передовій, потребуватимуть психологічної реабілітації. Тому ми проводимо такі освітні семінари», — додав він.

У рамках освітніх заходів проєкт звертає особливу увагу на психологічні аспекти взаємодії медиків із військовиками та членами їхніх родин — аби впевнитися, що час, проведений у реабілітаційному центрі, корисний не лише фізично, а й психологічно. На сьогодні понад 300 лікарів уже взяли участь у різноманітних подіях, спрямованих на підвищення кваліфікації.

Усі доповіді спікерів події «Recover together» організатори заходу незабаром опублікують на офіційній сторінці RECOVERY в YouTube.

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