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«ДНК. Свої»: як звернутися по допомогу

06.10.2023

«ДНК. Свої» — спецпроєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який допомагає українцям знайти та повернути додому близьких, що зникли безвісти під час повномасштабної війни. Створює проєкт потужна команда «Таємниць ДНК».  Адже неможливо стояти осторонь в той час, коли російські окупанти забирають українців у полон, розлучають дітей з матерями і вивозять їх в російські інтернати. Команда проєкту допомагатиме возз’єднатися сім’ям, які втратили зв’язок з близькими внаслідок бомбардувань, окупації, полону, примусових депортацій. Історії, оповиті війною та розлукою, надскладний пошук зниклих безвісти та щемливі зустрічі відбудуться просто в студії проєкту. Як звернутися по допомогу на проєкт «ДНК. Свої» — читайте в матеріалі

ДНК. Свої: як звернутися по допомогу

Якщо ви втратили зв’язок з рідними — пишіть на пошту:

dnk@slm.ua 

Або телефонуйте за номерами гарячої лінії:

+38(067)690–56–69,

+38(067)690–56–91.

Вартість дзвінків згідно тарифів вашого оператора. Рішення щодо участі у розгляді кожної конкретної ситуації приймається виробником проєкту. 

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