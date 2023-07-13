Як заготовити малину з цукром на зиму: рецепт покроково

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Малина з цукром на зиму

13.07.2023

Літо – не лише час відпусток, а й чудова пора для смачних та корисних заготовок на зиму. Малина здавна вважається помічником у боротьбі із застудними захворюваннями та джерелом вітамінів. Із цієї солодкої ягоди можна приготувати варення, а можна просто перетерти її з цукром. У нашому матеріалі рецепти заготовок малини на зиму від учасників проєкту «МастерШеф».

малина перетертая с сахаром

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Рецепт малини, перетертої з цукром

  1. Щоб малина зберігалася впродовж всієї зими й не втратила своїх цілющих властивостей, її потрібно правильно закатати. І весь цей процес починається з моменту збору ягід. А збирати їх потрібно тільки в суху погоду.
  2. Після збору врожаю ягоди необхідно перебрати й, не миючи їх, засипати цукром із розрахунку 1:1 (1 кг цукру = 1 кг малини).
  3. Після цього малину слід перетирати дерев’яним товкачем протягом 1015 хвилин.
  4. Потім дайте постояти малині близько години, після чого розкладіть її в простерилізовані баночки, залишаючи вгорі місце для додаткового цукру від 0,5 до 1 см.
  5. Закрийте банки чистими сухими капроновими кришками. Ваш вітамінний коктейль у вигляді перетертої малини з цукром готовий!

заготовка малины на зиму

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Поради та підказки:

  • Використовуйте посуд, що не окислюється, – скляний, пластиковий або емальований.
  • Кількість цукру залежить від часу зберігання: чим довший термін тим більше цукру. Якщо ви хочете зберігати малину рік або більше, то цукру потрібно брати від 1,5 до 2 кг на 1 кг ягід.
  • Товкач, яким ви розтираєте малину, має бути лише дерев’яним.
  • Банки беріть невеликі (об’ємом 200500 мл), так ви швидко з’їсте порцію ягід, а решта не зіпсувалася.
  • Малина, перетерта з цукром на зиму, не зберігається у відкритому вигляді.

Смачного!

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