Як приготувати сорбет в домашніх умовах: топ-10 рецептів

Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах

Літом саме час навчитися готувати сорбети. Що це таке? Сорбет – це морозиво, приготоване зі свіжих або заморожених ягід. Він корисний, адже готують його виключно з натуральних інгредієнтів, має низьку калорійність, його можна їсти дітям, тим, хто дотримується дієти і просто любить фрукти. Як приготувати сорбет? Читайте топ-10 покрокових рецептів сорбета на будь-який смак.

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Полуничний сорбет

Інгредієнти:

350 г полуниці

1 лимон

25 мл води

80 г цукру

Спосіб приготування:

Полуницю помити, очистити від листочків та порізати на дольки. Засипати полуницю цукром, залити водою і соком одного лимона. Залишити на годину, аби полуниця пустила сік. Перебити всі інгредієнти до однорідної маси за допомогою блендера. При бажанні перетерти масу через сито, абипозбутися від кісточок. Вилити в ємність і поставити в морозилку на годину. Після цього перемішати масу і повернути в морозилку ще на годину. Повторити процедуру три рази. Поставити в морозильник на 6-8 годин до повного замерзання.

Сорбет з черешні

Інгредієнти:

100 мл білого сухого вина або виноградного соку

350 г черешні

2 ст.л. соку лимона

5 ст.л. меду

Спосіб приготування:

Змішати вино, мед і лимонний сік. Перемішати до однорідності. З черешні видалити кісточки, м’якоть подрібнити в блендері, але не до стану пюре. Змішати разом всі інгредієнти, перелити суміш в контейнер і поставити в морозилку. Приблизно через годину дістати, перемішати і знову поставити заморожуватись. Повторити процедуру 3-4 рази. Залишити сорбет в морозилці до повного замерзання.

Малиновий сорбет

Інгредієнти:

200 г малини

250 мл води

½ склянки цукру (можна більше або менше, в залежності від того наскільки солодкий сорбет ви бажаєте отримати)

сік половинки лимона або лайма

Спосіб приготування:

У сотейник залити воду, всипати цукор і поставити на невеликий вогонь. Тримати до розчинення цукру і охолодити. Малину залити соком лимона або лайма і перебити блендером. Пюре перетерти через сито, аби позбутися від кісточок. З’єднати остиглий сироп і малинове пюре. Перемішати. Перелити суміш у контейнер, поставити в морозилку. Кожні півгодини діставати і перемішувати протягом двох годин. Залишити до повного замерзання.

Сорбет з шовковиці

Інгредієнти:

4 склянки шовковиці

½ склянки цукру (за смаком)

2 ст.л. лимонного соку

3-4 ст.л. води

Спосіб приготування:

Шовковицю змішати з цукром, водою та лимонним соком. Збити до однорідності. Перелити масу в контейнер та поставити в морозильник. Приблизно через годину дістати і перемішати. Повторити процедуру 3-4 рази і поставити в морозилку до повного замерзання на 6-8 годин.

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Сорбет з чорної смородини

Інгредієнти:

400 г чорної смородини

150 г цукру

120 мл води

1 ст.л. лимонного соку

1 пучок м’яти

Спосіб приготування:

Чорну смородину подрібнити у блендері і перетерти через сито. У сотейнику змішати цукор, воду, лимонний сік і м’яту. Нагріти майже до кипіння. Остудити і видалити м’яту. З’єднати сироп і пюре з чорної смородини, перемішати і перелити в плоский контейнер. Поставити в морозилку. Через кожну годину діставати і перемішувати. Після цього поставити в морозилку на 6-8 годин до повного замерзання.

Сорбет з порічки

Інгредієнти:

500 г порічки

120 г цукрової пудри

120 мл води

половинка лимона

Спосіб приготування:

Порічку перебити у блендері та перетерти через сито. У готове пюре додати сік половини лимона. Воду перелити в сотейник, додати цукрову пудру. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Остудити. Змішати сироп і порічкове пюре. Перелити в контейнер і відправити в морозилку. Через годину дістати, перемішати і повернути в морозилку. Повторити процедуру 4-5 разів і залишити до повного замерзання.

Сорбет з вишні

Інгредієнти:

350 г вишні

150 г цукру

150 мл води

20 г лимонної цедри

Спосіб приготування:

Вишню помити і очистити від кісточок. Перебити вишню в блендері до однорідності. Перетерти через сито. Воду налити в сотейник, додати цукор, поставити на невеликий вогонь. Варити поки цукор повністю не розчинитися. Остудити. Змішати сироп з вишневим пюре і додати лимонну цедру. Добре перемішати. Поставити на годину в морозилку. Через годину перемішати. Повторити процедуру 3-4 рази і залишити в морозилці на 6-8 годин.

Сорбет з яблук

Інгредієнти:

1 кг яблук (краще брати ароматні)

100 мл води

100 г цукру (якщо яблука солодкі, можна менше)

1-2 лимона

Спосіб приготування:

У сотейник залити воду, додати цукор і прогрівати на невеликому вогні до повного розчинення цукру. Остудити до кімнатної температури і прибрати в холодильник. Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину і нарізати великими кубиками. З лимонів віджати сік. Яблука перебити у блендері з лимонним соком до стану пюре. Перелити в контейнер і відправити в морозилку на 5 годин. Щогодини діставати і перемішувати. Залишити на ніч замерзати.

Сорбет з дині

Інгредієнти:

800 г ароматної дині

1 лимон

6 ст.л. цукру

2 ст.л. води

Спосіб приготування:

У сотейник насипати цукор, залити водою і поставити на невеликий вогонь. Прогрівати помішуючи до повного розчинення цукру. Остудити. Диню очистити від шкірки і насіння. М’якоть нарізати кубиками і перебити в блендері до консистенції пюре. Сік одного лимона додати в холодний сироп та перемішати. Змішати усі інгредієнти разом, перемішати, перелити в контейнер і поставити в морозилку на 6-8 годин. Аби сорбет вийшов ніжним і повітряним, кожну годину діставати його з морозилки і перемішувати.

Сорбет з бананів

Інгредієнти:

700 г бананів

1 лимон

150 мл води

2 ст.л. меду

30 г шоколадних дропсів

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Спосіб приготування:

У сотейнику змішати теплу воду і мед. Перемішати до розчинення меду. Банани очистити від шкірки і нарізати невеликими кружечками. У блендер додати банани, сік одного лимона, сироп і перебити до однорідності. Перелити масу в контейнер і поставити уморозилку на годину. Дістати масу, додати шоколадні дропси, перемішати і повернути в морозилку до повного замерзання на 6-8 годин.

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