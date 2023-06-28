28 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято: 28 червня

28 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят. Серед них — День Конституції України. Крім того, 28 червня вшановують Преподобного Єроніма Стридонского. Які свята 28 червня, що можна і не можна робити — читайте у матеріалі STB.UA.

28 червня ― свята:

День Конституції України відзначають щороку 28 червня. Святкування дня підписання Конституції ― традиція, і українці її дуже поважають, особливо, пам’ятаючи про довгу боротьбу за незалежність. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року спеціальною комісією та затверджена Верховною Радою України. День Конституції України – єдине державне свято, яке закріплене в самій Конституції України. Легендарною є історія про прийняття Конституції. 27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проєкт Конституції на одному засіданні. Голова Верховної Ради прийняв рішення голосувати без перерв та не випускаючи нікого із залу. Голосування відбувалося за кожною статтею окремо і цілими розділами. О 9:18 ранку 28 червня 1996 року за Конституцію України проголосували в цілому. Конституцію України введено в дію 321 голосами (з 300 необхідних).

Щороку відбуваються святкові заходи до цього дня, а 28 червня ― вихідний. Проте, через повномасштабне вторгнення росії в Україну в цьому році всі святкові вихідні дні скасовано, і свята залишаються просто пам’ятними датами.

28 червня ― церковні свята:

День пам’яті пророка Амоса;

День преподобного Єроніма Стридонського.

День пам’яті пророка Амоса 28 червня щороку. Пророка Амоса відносять до 12 «малих пророків» Старого Заповіту. Святий Амос жив у VIII ст. до народження Христа у місті Текоа ― за 8 км від Вифлеєму. Він перший заявив, що Бог у всесвіті насправді єдиний, і всі народи рівні перед ним також він трактував обраність євреїв. Він жорстко засуджував визиск і пригноблення, жадібність та марнославство ізраїльської знаті, які вважав блюзнірським порушенням заповідей Ягве. Амос був простим пастухом та доглядачем сикомор, проте його слова покладені в Книгу Амоса, яка входить до Старого Заповіту. Діяльність Амоса як пророка відносять до періоду правління ізраїльського царя Єровоама II таі Уззії царя Юдеї, а звернення були адресовані людям, які їм підкорялися. Амос предрікав землетрус і Божу кару для всіх близькосхідних народів, а потім безпосередньо для Юдеї та Ізраїлю, за моральний розклад, за злочини їх правителів. Він нагадував про соціальну нерівність через статки а також обіцяв вогонь з небес, сарану, та падіння Єрусалиму в якості Божої кари. Його пророкування начебто передували військовим перемогам Ассирії а також землетрусу такої потужності, що його згадували в писаннях того часу ще 200 років.

День пам’яті преподобного Єроніма Стридонського 28 червня щороку. Єронім відомий Церкві та історії тим, що своїм склав переклад тексту Біблії з єврейської мови на тогочасну латину, і саме його перекладом досі користується Католицька церква. Також Єронім написав коментарі до Євангеліїв та деякі інші праці, пов’язані із Біблією та історією. Жив Єронім приблизно в проміжку 340 та 420 рр. н.е. Народився у місті Стридоні, на навчання його відрядили до Риму. Він в 20 років отримав хрещення та відправився подорожувати у Галлію. Коли повернувся, то дізнався, що його батьки померли. Він відправився у монастир у Сирії, і вже на той час вивчив кілька мов, у тому числі халдейську. Тому, він не тільки продовжив навчання, а й почав займатися власними перекладами та написанням текстів. Єпископ Павлин скоро висвятив його на пресвітера. Після цього Єронім відправився у Рим, де пережив захоплення міста в 410 та 411 роках. Проте помер та був похоронений блаженний у Вифлеємській печері. Пізніше його мощі були перенесені до Риму.

28 червня ― День ангела:

Щороку 28 червня святкують свої Дні ангелів Григорій, Михайло, Семен, Теодор та Федір.

28 червня ― прикмети і традиції:

Цього дня починали охороняти поля від худоби, а худобу — від соковитої зелені.

Комарів багато – скоро зміниться погода, і піде дощ.

Прийнято молитися святому Віту про захист худоби від всякої іншої напасті.

Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати.

28 червня ― що можна і не можна робити:

Цього дня ворожили через дух потопельника, а те, що розповість дух потопельника розповідати не можна, бо буде біда.

Не можна вирушати в ліс, особливо поодинці, оскільки злі сили можуть завести в гущавину.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ