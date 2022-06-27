День Конституції України: дата святкування 2022 року

Коли День Конституції України у 2022 році

В Україні щороку в червні святкують День Конституції. Діюча Конституція була прийнята в 1996 році після звільнення України від радянського іга й кількох років роботи кращих юристів та політиків над нею. Традиційно, День Конституції України ― вихідний день, проте зараз триває повномасштабна війна, яку почала росія. Коли День Конституції України у 2022 році та чи буде це вихідний день та свято ― читайте в матеріалі.

Конституція ― це основний державний закон, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило, спираються на конституцію. Конституція має найвище значення та юридичну силу.

Україна прийняла Конституцію остання із країн колишнього СРСР, було запропоновано 15 варіантів для головного закону країни. До ступу в дію Конституції діяла старий варіант ще з СРСР.

Конституцію України прийняли 28 червня 1996 року у Верховній Раді України. Й щороку День Конституції України святкують 28 червня.

Легендарною є інформація про те, що тодішній голова парламенту Олександр Мороз побоювався, що йому не вдасться зібрати необхідну кількість голосів, тому тривало 24-годинне безперервне голосування. Парламентарям ін сказав, що над документом будуть працювати, поки не приймуть його. В результаті, Конституцію України прийняли 321 голосом, при тому, що мінімум треба було 300 голосів.

День Конституції України 2022 ― вихідний чи ні

Щороку День Конституції був вихідним, проте в умовах війни та воєнного стану, влада прийняла рішення про відміну додаткових вихідних на свята. Тому день вважається святковим та урочистим, але робочим.

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