14 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 14 червня

14 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день донора. Крім того, 14 червня вшановують мученика Юстиніана. Які свята 14 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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14 червня ― свята:

Всесвітній день донора

Всесвітній день донора відзначають 14 червня щорічно. 23 травня 2005 року на 58-мій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, міністри охорони здоров’я світу офіційно підтримали ініціативу добровільного донорства крові. Вони підготували резолюцію WHA58.13, якою прийнято рішення щорічно проводити Всесвітній день донора крові 14 червня.

14 червня свято призначене тому, що у 1868 році народився австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив групи крові людини.

14 червня ― церковні свята:

День пам’яті мученика Юстина відзначають 14 червня. Святий мученик і філософ Юстин народився у Сихемі, Самарії. Батьки Юстина були греками та язичниками. Він пройшов гарне навчання, вивчив різні прогресивні науки, в тому числі філософію. Проте, він вирішив для себе почати пізнання християнського Бога поза науками. Інформацію про християнства він отримав від старця в закритій частині міста. Тому в 30-річному віці він похрестився та став нести Слово Боже язичникам. У середині 2 століття імператор Антонін Пій почав гоніння на християн, але Юстин надав йому свою обгрунтовану роботу, після прочитання якої Антонін Пій припинив гоніння. Юстин проповідував християнство в Азії, і повернувся додому в 166 році. Філософ Крисцент подав на нього наклеп, тому Юстиніана схопили, ув’язнили, піддали тортурам й стратили.

14 червня ― День ангела:

Щороку 14 червня за православним календарем іменини святкують Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон та Віра.

14 червня ― Прикмети і традиції:

Необхідно працювати і старанно виконувати всі свої обов’язки на сьогодні.

Жінки в цей день повинні бути поруч зі своїми чоловіками, щоб жити в шлюбі і не розлучатися.

14 червня ― що можна робити й чого не можна:

На Юстина не можна ставити паркан, бо згорить хата;

Дівчатам сьогодні не бажано носити розпущене волосся;

Не можна лінуватися;

Не можна пити.

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