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Какой сегодня праздник 14 июня

14.06.2023

14 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день донора. Кроме того, 14 июня чествуют мученика Юстиниана. Какие праздники 14 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

14 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

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14 июня ― праздники:

  • Всемирный день донора;

Всемирный день донора отмечается 14 июня ежегодно. 23 мая 2005 года на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения мира официально поддержали инициативу добровольного донорства крови. Они подготовили резолюцию WHA58.13, которая подтвердила решение ежегодно проводить Всемирный день донора крови 14 июня.

14 июня праздник назначен потому, что в 1868 году родился австрийский врач К. Ландштейнер, открывший группы крови человека.

14 июня ― церковные праздники:

День памяти мученика Юстина отмечают 14 июня. Святой мученик и философ Юстин родился в Сихеме, Самарии. Родители Юстина были греками и язычниками. Он прошел хорошее обучение, изучил разные прогрессивные науки, в том числе философию. Тем не менее, он решил для себя начать познание христианского Бога вне науки. Информацию о христианстве он получил от старца в закрытой части города. Поэтому в 30-летнем возрасте он крестился и стал нести Слово Божие язычникам. В середине 2 века император Антонин Пий начал гонения на христиан, но Юстин дал ему свою обоснованную работу, после прочтения которой Антонин Пий прекратил гонение. Юстин проповедовал христианство в Азии и вернулся домой в 166 году. Философ Крисцент оклеветал его, поэтому Юстиниана схватили, заключили в тюрьму, подвергли пыткам и казнили.

14 июня ― День ангела:

Каждый год 14 июня по православному календарю именины празднуют Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон и Вера.

14 июня ― Приметы и традиции:

  • Необходимо работать и тщательно выполнять все свои обязанности сегодня.
  • Женщины в этот день должны быть рядом со своими мужчинами, чтобы жить в браке и не разводиться.

14 июня – что можно делать и чего нельзя:

  • На Юстина нельзя ставить забор, потому что сгорит дом;
  • Девушкам сегодня не желательно носить распущенные волосы;
  • Нельзя лениться;
  • Нельзя пить.

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