12 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 12 червня

12 червня в Україні Церква вшановує преподобного Ісаакія сповідника. Які ще церковні свята 12 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі STB.UA.

12 червня ― свята

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12 червня ― церковні свята:

День пам’яті преподобного Ісаакія Далматського

День пам’яті преподобного Ісаакія Далматського ― 12 червня. Церква щороку вшановує преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматського, який жив у 4 столітті в Сирії. Святий вів усамітнене життя, відомий тим, що заснував монастир біля Константинополя, який зацікавив та звів разом багато монахів. У 379 році він передбачив смерть імператора Валента, якщо той не відкриє храми та не дозволить християнство. Скоро після цього відбулася атака готів, імператор з воєначальниками ховалися у сараї, який варвари і спалили. Коли імператор відмовив, а потім помер, Ісаакія почали шанувати як провидця і пророка. Скоро він став ігуменом Далмацьким, яким був до смерті у 383 році. Святим його офіційно назвали після смерті.

12 червня ― День ангела:

12 червня за православним календарем День ангела святкують Василь та Яків.

12 червня ― прикмети і традиції:

Якщо цього дня йде дрібний дощик, після якого виходить сонце, варто чекати на багатий врожай.

12 червня ― що можна робити і що не можна:

Небезпечно було вбивати змій, бо їх родичі будуть мститися вбивці.

Не можна робити в полі чи по хазяйстві нічого важливого та важкого, якщо тільки від цього не залежить життя людини.

Не можна прати у річках, озерах, ставках та джерелах.

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