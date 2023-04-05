Рецепти страв на Великдень 2023
Класична паска – зовсім не єдина страва, яку можна приготувати на свято. Спробуйте інші страви на Великдень: урізноманітніть стіл великоднім вінком, банановою паскою, великоднім печивом на смальці та великодніми зайцями. Читайте в матеріалі найпопулярніші рецепти на Великдень 2023 від експертів проєкту «Все буде добре».
ВЕЛИКОДНІЙ ВІНОК
Інгредієнти:
- сир (9%) – 200 г
- цукор – 200 г
- вершкове масло – 100 г
- яйця – 2 шт.
- борошно вищого ґатунку – 400 г
- сода – 6 г
- сіль – 1 г
Приготування:
- Сир і цукор збийте блендером до однорідності протягом 2–3 хвилин.
- Вершкове масло розтопіть. Додайте гаряче розтоплене вершкове масло до сиру і добре перемішайте, щоб сир заварився. Додайте до маси яйця і знову перемішайте.
- Борошно змішайте з содою і додайте до сирної суміші. Замісіть м’яке тісто. Загорніть тісто в плівкута покладіть у холодильник на 10–15 хв.
- З тіста розкачайте джгут товщиною 5 см і довжиною 50–60 см. Розріжте джгут ножем уздовж на 2 частини, не дорізаючи з одного кінця 3 см. Скрутіть джгутики разом, переплітаючи між собою, щоб вийшла косичка. Защипніть кінці косички між собою – так ви отримаєте кільце.
- Деко застеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом. Викладіть на нього вінок. Залиште вінок на 5 хв.
- Випікайте при температурі 200 °C приблизно 40 хвилин. Гарячий вінок полити глазур’ю.
Video: Страви на Великдень 2023
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БАНАНОВА ПАСКА
Інгредієнти:
Для тіста:
- банани – 2 шт.
- масло вершкове – 75 г
- цукор – 1 склянка
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- яйця – 2 шт.
- вода – 50 мл
- борошно – 1,5 склянки
- сода – 1 ч. л.
- розпушувач – дрібка
- сіль – дрібка
- родзинки – 30 г
Для глазурі:
- білки двох яєць
- цукрова пудра – 1 склянка
- лимонний сік – 2 ст. л.
Приготування:
- Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром і ванільним цукром. Додайте яйця і продовжуйте збивати.
- З банана зробіть пюре, додайте воду і перемішайте.
- Бананову масу додайте до суміші з масла і яйця та перетріть усе вінчиком. Поступово додайте борошно, соду, розпушувач і зробіть тісто. В кінці додайте родзинки і замісіть густе тягуче тісто.
- Наповніть форму тістом приблизно на 3/4 висоти і випікайте протягом 40 хвилин при температурі 180 °C. Готові паски вийміть спочатку з духовки, а потім – з форми.
- Зробіть глазур для пасок. Охолоджені білки збийте. Поступово додайте цукрову пудру та сік лимона.
- Збийте білки до густої піни. Якщо ви хочете зробити кольорову білкову глазур, додайте до збитих білків сік буряка, шпинату або дрібку куркуми.
- Гарячу паску змастіть білою глазур’ю, а потім намалюйте візерунки за допомогою зубочистки.
Video: Страви на Великдень 2023
ВЕЛИКОДНІ ЗАЙЦІ
Готується з того ж тіста, що й класична паска. Формуємо великодніх зайців:
- З дріжджового тіста створюємо довгий джгутик або ковбаску, згортаємо її у спіральку.
- З кульок тіста робимо хвостик і формуємо овальну голову зайця, прорізаємо біля основи кульки ножицями і формуємо вушка.
- З родзинок робимо очі зайця.
- Випікаємо при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.
Video: Страви на Великдень 2023
ВЕЛИКОДНЄ ПЕЧИВО НА СМАЛЬЦІ
Інгредієнти:
- смалець – 100 г
- борошно – 320 г
- цукор – 100 г
- яйця – 2 шт.
- сироватка – 100 мл
- сода – 6 г
- кориця – 8 г
для оздоблення:
- яйця – 2 шт.
- цукрова пудра – 400 г
- лимон – 1 шт.
- буряк – 1 шт.
- мак – 10 г
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Приготування:
- Змішайте смалець, яйця, цукор, соду та корицю. Додайте сироватку, збийте до однорідності. Додайте борошно, замісіть тісто. Покладіть його у морозилку на 10 хв.
- Розкачайте підморожене тісто в пласт. Виріжте печиво овальної форми. Перекладіть на деко з пергаментом. Випікайте 15 хв. за температури 190˚С.
- Для оздоблення приготуйте глазур: збийте білки до легкої піни. Продовжуючи збивання, додайте лимонний сік та цукрову пудру.
- Перекладіть у дві окремі піали по 2 ст. л. глазурі. У одну з них додайте 1/2 ч. л. бурякового соку. У миску з основною масою додайте воду.
- Густою білою глазур’ю намалюйте контур печива, вушок та хвоста. Рідкою білої глазур’ю залийте тільце. Рожевою глазур’ю замалюйте хвіст та вуха. Під вушками викладіть оченята з макових зерен. Дайте глазурі повністю застигнути.
Video: Страви на Великдень 2023
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