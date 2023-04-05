Рецепти страв на Великдень 2023

Класична паска – зовсім не єдина страва, яку можна приготувати на свято. Спробуйте інші страви на Великдень: урізноманітніть стіл великоднім вінком, банановою паскою, великоднім печивом на смальці та великодніми зайцями. Читайте в матеріалі найпопулярніші рецепти на Великдень 2023 від експертів проєкту «Все буде добре».

ВЕЛИКОДНІЙ ВІНОК

Інгредієнти:

сир (9%) – 200 г

цукор – 200 г

вершкове масло – 100 г

яйця – 2 шт.

борошно вищого ґатунку – 400 г

сода – 6 г

сіль – 1 г

Приготування:

Сир і цукор збийте блендером до однорідності протягом 2–3 хвилин. Вершкове масло розтопіть. Додайте гаряче розтоплене вершкове масло до сиру і добре перемішайте, щоб сир заварився. Додайте до маси яйця і знову перемішайте. Борошно змішайте з содою і додайте до сирної суміші. Замісіть м’яке тісто. Загорніть тісто в плівкута покладіть у холодильник на 10–15 хв. З тіста розкачайте джгут товщиною 5 см і довжиною 50–60 см. Розріжте джгут ножем уздовж на 2 частини, не дорізаючи з одного кінця 3 см. Скрутіть джгутики разом, переплітаючи між собою, щоб вийшла косичка. Защипніть кінці косички між собою – так ви отримаєте кільце. Деко застеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом. Викладіть на нього вінок. Залиште вінок на 5 хв. Випікайте при температурі 200 °C приблизно 40 хвилин. Гарячий вінок полити глазур’ю.

Video: Страви на Великдень 2023 Страви на Великдень 2023. Рецепти, які обов'язково знадобляться на Великдень

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БАНАНОВА ПАСКА

Інгредієнти:

Для тіста:

банани – 2 шт.

масло вершкове – 75 г

цукор – 1 склянка

ванільний цукор – 1 ч. л.

яйця – 2 шт.

вода – 50 мл

борошно – 1,5 склянки

сода – 1 ч. л.

розпушувач – дрібка

сіль – дрібка

родзинки – 30 г

Для глазурі:

білки двох яєць

цукрова пудра – 1 склянка

лимонний сік – 2 ст. л.

Приготування:

Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром і ванільним цукром. Додайте яйця і продовжуйте збивати. З банана зробіть пюре, додайте воду і перемішайте. Бананову масу додайте до суміші з масла і яйця та перетріть усе вінчиком. Поступово додайте борошно, соду, розпушувач і зробіть тісто. В кінці додайте родзинки і замісіть густе тягуче тісто. Наповніть форму тістом приблизно на 3/4 висоти і випікайте протягом 40 хвилин при температурі 180 °C. Готові паски вийміть спочатку з духовки, а потім – з форми. Зробіть глазур для пасок. Охолоджені білки збийте. Поступово додайте цукрову пудру та сік лимона. Збийте білки до густої піни. Якщо ви хочете зробити кольорову білкову глазур, додайте до збитих білків сік буряка, шпинату або дрібку куркуми. Гарячу паску змастіть білою глазур’ю, а потім намалюйте візерунки за допомогою зубочистки.

Video: Страви на Великдень 2023 Страви на Великдень 2023. Рецепти, які обов'язково знадобляться на Великдень

ВЕЛИКОДНІ ЗАЙЦІ

Готується з того ж тіста, що й класична паска. Формуємо великодніх зайців:

З дріжджового тіста створюємо довгий джгутик або ковбаску, згортаємо її у спіральку. З кульок тіста робимо хвостик і формуємо овальну голову зайця, прорізаємо біля основи кульки ножицями і формуємо вушка. З родзинок робимо очі зайця. Випікаємо при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.

Video: Страви на Великдень 2023 Страви на Великдень 2023. Рецепти, які обов'язково знадобляться на Великдень

ВЕЛИКОДНЄ ПЕЧИВО НА СМАЛЬЦІ

Інгредієнти:

смалець – 100 г

борошно – 320 г

цукор – 100 г

яйця – 2 шт.

сироватка – 100 мл

сода – 6 г

кориця – 8 г

для оздоблення:

яйця – 2 шт.

цукрова пудра – 400 г

лимон – 1 шт.

буряк – 1 шт.

мак – 10 г

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Приготування:

Змішайте смалець, яйця, цукор, соду та корицю. Додайте сироватку, збийте до однорідності. Додайте борошно, замісіть тісто. Покладіть його у морозилку на 10 хв. Розкачайте підморожене тісто в пласт. Виріжте печиво овальної форми. Перекладіть на деко з пергаментом. Випікайте 15 хв. за температури 190˚С. Для оздоблення приготуйте глазур: збийте білки до легкої піни. Продовжуючи збивання, додайте лимонний сік та цукрову пудру. Перекладіть у дві окремі піали по 2 ст. л. глазурі. У одну з них додайте 1/2 ч. л. бурякового соку. У миску з основною масою додайте воду. Густою білою глазур’ю намалюйте контур печива, вушок та хвоста. Рідкою білої глазур’ю залийте тільце. Рожевою глазур’ю замалюйте хвіст та вуха. Під вушками викладіть оченята з макових зерен. Дайте глазурі повністю застигнути.

Video: Страви на Великдень 2023 Страви на Великдень 2023. Рецепти, які обов'язково знадобляться на Великдень

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